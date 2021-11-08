Токио, 8 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В версии игры Elden Ring для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 будет включён режим производительности. Об этом 8 ноября сообщает портал NME.

Bandai Namco Elden Ring

Компания FromSoftware объявила, что если владельцам консолей текущего поколения будет более интересна визуальная составляющая игры, то они смогут выбрать «Графический режим» (Graphic Mode), если же им нужна будет стабильная частота кадров, то их выбор — «Режим производительности» (Perfomance Mode). Отметим, что студия впервые включила в свою игру подобную опцию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ПК-версии Elden Ring будет заблокирована максимальная частота кадров на уровне 60 FPS (кадров в секунду). Релиз игры запланирован на 25 февраля 2022 года.