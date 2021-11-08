Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновской области с учётом заболеваемости ковидом принято решение о продлении ещё на неделю школьных каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Из-за пандемии все парты решено расставить в шахматном порядке Елена Молчанова © ИА REGNUM

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По итогам заседания оперативного штаба принято решение продлить школьные каникулы до 14 ноября. Исполняющая обязанности главы минобразования Ульяновской области Наталья Семёнова отметила, что школы обучают по триместровой системе, согласно которой плановые каникулы должны были начаться 22 ноября:

«Поэтому мы просто поднимаем каникулы чуть раньше, недельные каникулы начнутся уже с 8 ноября».

Помимо школ, на дополнительные каникулы также уходят колледжи и техникумы. Вузам рекомендовано с 8 ноября перейти на неделю дистанционное обучение.

Что касается детских садов, то они возобновят работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Ульяновской области продолжают выдавать продовольственные наборы льготным категориям учеников, находящихся на дистанционном обучении. Родители получат продовольственные наборы в учебных заведениях.

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