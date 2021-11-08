Барселона, Испания, , 06:52 — REGNUM Министр иностранных дел Женералитата Каталонии Виктория Альсина рассказала, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отказал ей в оказании помощи в направлении признания каталанского языка в качестве официального в европейских институтах. Об этом она заявила в интервью агентству EFE.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Альсина рассказала, что в сентябре 2021 года она встречалась с Альбаресом, чтобы попросить его о помощи в создании «официального статуса каталанского языка в европейских институтах», но министр «закрыл перед ней дверь».

Глава МИД Женералитата Каталонии пояснила, что рабочая встреча с Альбаресом состоялась в Мадриде и послужила изложением для испанского министра её «видения внешних действий Каталонии».