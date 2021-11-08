Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области 24 ноября 2021 года решит судьбу МУП Кушвинского городского округа «Водоканал», которое обратилось с иском о самобанкротстве. В качестве обоснования фигурировала многомиллионная задолженность перед кредиторами, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило в суд 21 октября 2021 года. Дело приняла судья Капша. В качестве причин обращения в арбитраж с заявлением о введении наблюдения (первого этапа процедуры несостоятельности) МУП указал долг в размере 14 720 325,96 рубля. В качестве временного управляющего предлагается участник союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в октябре 2018 года комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа. Руководитель с конца сентября 2021 года — Вадим Тихомиров.