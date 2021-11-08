Кливленд, США, , 06:48 — REGNUM Один человек погиб в результате перестрелки на стоянке у таверны в американском штате Огайо. Об этом 8 ноября сообщает телеканал 19News.

Убийство

Инцидент произошёл около 02:00 по местному времени на парковке возле ABC Tavern в городе Кливленде. По предварительным данным, двое посетителей таверны поссорились по неизвестной пока причине, словесная перепалка продолжилась на стоянке и перешла в перестрелку.

В результате стрельбы один из участников ссоры получил смертельное ранение. Прибывшим на место происшествия медикам спасти его не удалось. Второй стрелявший задержан полицией, им оказался 38-летний местный житель. В настоящее время подозреваемый арестован, ведётся расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на парковке в городе Ричмонд-Хайтс в американском штате Огайо, в результате которой погиб один человек.

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