Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Между руководителями правительства Камчатского края поделили полномочия и переформировали подведомственные министерства. Эта работа проведена для того, чтобы повысить эффективность работы госоргана. Главой региона Владимиром Солодовым также принято решение о пересмотре ряда направлений работы правительства края, структуры органов исполнительной власти региона и перераспределения полномочий между органами власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Нам важно уходить от размытия ответственности среди руководителей. Важно сделать ответственность персональной. У каждой решенной задачи должна быть фамилия зампреда или министра и у каждого провала — должен быть виновный. Считаю, что государственный аппарат не должен быть «отлит в металле» или иметь конъюнктурный характер. Он эффективен, когда своевременно настраивается и, соответственно, быстро способен изменяться, исходя из стоящих перед ним задач и возложенных полномочий. Максимально детально будут определены полномочия, обязанности и регламентные процедуры работы правительства Камчатского края. По моему поручению разработан проект отдельного краевого закона о правительстве региона», — прокомментировал Владимир Солодов.

В правительстве Камчатки будет уменьшено количество органов исполнительной власти, министерства и ведомства будут укреплять. Упразднено будет министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства, его полномочия в сфере международных и внешнеэкономических связей передадут министерству туризма. Министерство специальных программ будет реорганизовано, в нём сосредоточат полномочия по защите населения Камчатки от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году количество органов исполнительной власти в правительстве Камчатского края было сокращено с 37 до 31. Реформа его структуры была запущена в сентябре прошлого года. Тогда было уменьшено количество вице-губернаторов.