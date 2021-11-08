Севилья, Испания, , 06:44 — REGNUM Председатель правительства Испании и лидер PSOE Педро Санчес и генеральный секретарь андалусских социалистов Хуан Эспадас подчеркнули силу единства партии для возвращения в правительство Андалусии на следующих региональных выборах в 2022 году. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес PSOE

Политики пообещали работать «рука об руку» для достижения этой цели с новым избранным руководством, которое получило поддержку в 84%, на 14-м региональном съезде андалусского объединения PSOE.

На съезде присутствовало почти 2000 человек. Мероприятие завершилось не гимном Андалусии, как это обычно происходило ранее, а «Интернационалом».