Токио, 8 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Максимальная частота кадров ПК-версии игры Elden Ring будет ограничена 60 кадрами в секунду (FPS). Об этом 8 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Bandai Namco Elden Ring

Отметим, что как и в случае игры Dark Souls 3 геймеры не смогут разблокировать максимальный показатель FPS, не прибегая к помощи модификаций. Разработчики сообщили, что при этом 4K будет максимальным разрешением для Elden Ring. Они также отметили, что игра будет поддерживать HDR и через какое-то время после релиза получит поддержку технологии трассировки лучей.

Напомним, релиз Elden Ring запланирован на 25 февраля 2022 года. Реализацией проекта занимается известная японская студия FromSoftware, в нём также участвуют геймдизайнер Хидэтака Миядзаки и писатель Джордж Мартин («Игра престолов»).