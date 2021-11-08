Челябинск, , 06:39 — REGNUM В Челябинске скоропостижно скончался полковник МВД Михаил Кузенков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

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Смерть наступила в ночь на 6 ноября. Умершему было 44 года. Он являлся заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД.

Свою трудовую деятельность в правоохранительных органах Михаил Кузенков начал в 1999 году. Им были разработаны приёмы и тактика оперативно-розыскной деятельности, организовано комплексное использование средств и сил по установлению личностей участников и организаторов межрегиональных организованных преступных групп. Также при его участии стражи порядка смогли пресечь деятельность нарколабораторий промышленного масштаба. Имел государственные награды.