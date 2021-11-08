Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Президент США Джо Байден раскритиковал президентские выборы в Никарагуа, назвав их пантомимой, устроенной президентом Даниэлем Ортегой и его женой, вице-президентом Росарио Мурильо. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Едкие комментарии от американского лидера поступили ещё до объявления первых результатов выборов.

«(Это) было пантомимой выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и, безусловно, не были демократическими», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, власти Никарагуа отправили в тюрьму более 40 оппозиционных деятелей, семь из которых могли стать «потенциальными кандидатами в президенты», заблокировали участие политических партий в выборах и закрыли независимые СМИ.

«Семья Ортеги и Мурильо, давно непопулярная и лишенная демократического мандата, теперь правит Никарагуа как автократы, ничем не отличаясь от семьи Сомосы, против которой Ортега и сандинисты боролись четыре десятилетия назад», — пояснил президент США и призвал немедленно начать восстановление демократии в латиноамериканской стране.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы президента Никарагуа прошли 7 ноября. Первые результаты по ним центральная избирательная комиссия республики предоставит около 9:00 по московскому времени.

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