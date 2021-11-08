Вашингтон, 8 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден раскритиковал президентские выборы в Никарагуа, назвав их пантомимой, устроенной президентом Даниэлем Ортегой и его женой, вице-президентом Росарио Мурильо. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Едкие комментарии от американского лидера поступили ещё до объявления первых результатов выборов.

«(Это) было пантомимой выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и, безусловно, не были демократическими», — говорится в заявлении Байдена.

По его словам, власти Никарагуа отправили в тюрьму более 40 оппозиционных деятелей, семь из которых могли стать «потенциальными кандидатами в президенты», заблокировали участие политических партий в выборах и закрыли независимые СМИ.

«Семья Ортеги и Мурильо, давно непопулярная и лишенная демократического мандата, теперь правит Никарагуа как автократы, ничем не отличаясь от семьи Сомосы, против которой Ортега и сандинисты боролись четыре десятилетия назад», — пояснил президент США и призвал немедленно начать восстановление демократии в латиноамериканской стране.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы президента Никарагуа прошли 7 ноября. Первые результаты по ним центральная избирательная комиссия республики предоставит около 9:00 по московскому времени.