Вашингтон, 8 ноября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Взлом сайтов девяти организаций, занимающихся здравоохранением, образованием и вопросами оборонной сферы, взломали иностранные хакеры, в том числе в США. Об этом 8 ноября сообщает телекомпания CNN.

Хакер

По данным телекомпании, сотрудники фирмы Palo Alto Networks, которая специализируется на вопросах безопасности, считают, что предполагаемым киберпреступникам удалось завладеть паролями доступа к соответствующим сетям. Это позволит хакерам в долгосрочной перспективе перехватывать конфиденциальную информацию, которая будет отправляться на электронную почту либо храниться в компьютерной системе.

Как утверждает представитель Palo Alto Networks Райан Олсон, тактика хакеров совпадает с тактикой известной группы китайских киберпреступников. Специалисты сходятся во мнении, что имеет место тот вид кибершпионажа, с которым сталкивалась как нынешняя администрация Белого дома, так и администрация экс-президента США Дональда Трампа. Расследование было обнародовано с целью предупредить другие компании о том, что они могут тоже стать объектом деятельности киберпреступников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские власти согласятся выплатить до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки DarkSide, которую считают причастной к запуску вируса-вымогателя.