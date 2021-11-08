Ульяновск, 8 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизился суточный прирост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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По оперативной информации ведомства, за последние сутки, 7 ноября, в регионе официально выявлено 542 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на три меньше, чем было за 6 ноября. Напомним, спад идёт с 4 ноября, когда было официально подтверждено 570 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 1 414 578 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 22 632 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске после масштабного ремонта возобновлён приём пациентов в поликлинике №5 детской городской клинической больницы на площади Горького. Расходы на данные цели составили с учётом закупки оборудования 65 млн рублей.