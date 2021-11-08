Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Свердловской области 14-летняя девочка сбежала из приёмной семьи. Об этом пишут СМИ.

Ysia.ru Прокуратура

По данным изданий, поводом для такого шага стало якобы жестокое обращение с детьми со стороны приёмных родителей. Подросток утверждает, что детей морили голодом.

Девочка ранее жила с сёстрами в одном из детдомов Екатеринбурга. Но затем их взяли в семью. Прокуратура ведёт проверку по факту инцидента.