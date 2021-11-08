Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Президентские и парламентские выборы в Никарагуа не были «ни свободными, ни справедливыми». Об этом заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден (сс) The White House

«То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, организовали сегодня, было пантомимой», — подчеркнул Байден в письменном заявлении.

По его словам, американские власти призывают «режим Ортеги и Мурильо без промедлений предпринять шаги по восстановлению демократии в Никарагуа, немедленно и безоговорочно освободить несправедливо заключенных за выступления против злоупотреблений и за отстаивание права жителей Никарагуа голосовать на честных и справедливых выборах».

Байден подчеркнул, что до тех пор, пока этого не произойдет, американцы «в тесной координации с другими членами международного сообщества» будут использовать имеющиеся у них в наличии «дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать народ Никарагуа и привлечь к ответственности правительство Ортеги и Мурильо и тех, кто содействует его злоупотреблениям».