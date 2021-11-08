Пекин, 8 ноября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Началась на втором китайском ядерном энергоблоке, изготовленном с использованием технологии Hualong One, разработанной внутри страны конструкции для реактора третьего поколения, после того как первый из них вступил в коммерческую эксплуатацию в начале этого года, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Hualong One

Загрузка началась в субботу на атомном энергоблоке № 6 в городе Фуцин в провинции Фуцзянь на востоке Китая, что приблизило энергоблок на один шаг к работе, сообщает Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).

Обладая 716 национальными патентами и 65 международными патентами, более чем 200 зарубежными торговыми марками и 125 авторскими правами на программное обеспечение, Hualong One является китайской моделью более безопасного и эффективного реактора третьего поколения. Реактор Hualong One имеет расчетный срок службы 60 лет и соответствует самым строгим стандартам безопасности в мире.

Первый атомный энергоблок, использующий Hualong One или энергоблок № 5 в Фуцине, начал вырабатывать электроэнергию на продажу в конце января. На сегодняшний день она выработала более 7 миллиардов кВт/ч электроэнергии. На данный момент в мире построено или эксплуатируется восемь атомных электростанций с технологией Hualong One.