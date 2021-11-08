Москва, 8 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Победить пандемию коронавируса в России за несколько месяцев получится, если число ежедневно вакцинируемых в стране граждан резко увеличится. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

«Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. [Мэр Москвы] Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза [в день]. А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — сказал Гинцбург.

По его словам, между привитыми людьми с QR-кодами и непривитыми «должна быть проведена черта», поскольку людей, у кого количество антител больше трёхсот, «можно практически не ограничивать».