Златоуст, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту гибели женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Пожар произошёл ночью 6 ноября в одном из частных домов на территории Златоуста. В ходе тушения огня сотрудники МЧС нашли тело 41-летней женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Обстоятельства произошедшего выясняются.