Хьюстон, США, , 06:06 — REGNUM Мужчина, пострадавший во время давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстоне в американском штате Техас, подал в суд на музыканта и на организаторов фестиваля. Об этом 8 ноября сообщает издание Billboard.

Судебный иск

Истец Мануэль Соуза считает, что гибели восьми человек на концерте можно было избежать и предотвратить. По мнению мужчины, организаторы были ослеплены «желанием получить прибыль за счёт здоровья и безопасности посетителей». Адвокат истца пояснил, что организаторы и музыкант не справились с задачей организации безопасности во время концерта и должны понести ответственность по закону.

Напомним, трагедия произошла во время музыкального фестиваля Astroworld Festival. Во время концерта люди стали тесниться к передней части сцены, некоторые посетители концерта упали, это вызвало панику и давку. В результате ЧП погибли восемь человек, ещё около 300 получили травмы разной степени тяжести. Из-за происшествия концерт был отменён, как и вторая часть фестиваля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рэпер Трэвис Скотт принял решение оказать помощь семьям погибших на концерте в Хьюстоне.

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