Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Стоимость нефти на мировом рынке в ближайшие полгода может вырасти до $100 за баррель, заявил 7 ноября бывший министр энергетики США Рик Перри в интервью телеканалу CNBC.

Рик Перри Gage Skidmore

В настоящее время цена на нефть колеблется в районе $82 за баррель. С учётом политики сдерживания добычи в США, которую проводит администрация президента Джо Байдена, последствия роста могут оказаться «катастрофическими», отметил эксперт.

«Ограничительные действия администрации Байдена — нет трубопроводам, нет бурению, нет финансированию нефтегазовых проектов за рубежом … — это потрясающий поворот вспять энергетической независимости, достигнутой при администрации (бывшего президента США Дональда) Трампа», — заявил Перри.

По его словам, если команда Байдена в ближайшее время не отменит ограничения в сфере нефтедобычи, то вскоре властям США придётся решать «смогут ли американцы в буквальном смысле держать свет включенным».

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