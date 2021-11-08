Оттава, , 05:58 — REGNUM BioWare отметила День Mass Effect публикацией постера на тему популярной фантастической игры. Изображение было выложено 7 ноября на twitter-странице франшизы.

Mass Effect: Legendary Edition

На постере изображён космический корабль, севший на некую планету, на нём также присутствует надпись:«Mass Effect получит продолжение». В статье, приуроченной к Дню Mass Effect, BioWare, в частности, выложила статистику действий и решений игроков при прохождении Mass Effect Legendary Edition.

https://twitter.com/masseffect/status/1457467946461188096

Напомним, о том, что ведётся разработка новой игры Mass Effect BioWare сообщила в декабре 2020 года, во время церемонии вручения премии The Game Awards. Релиз Mass Effect: Legendary Edition (набора с переизданиями видеоигр оригинальной трилогии) состоялся 14 мая 2021 года.

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