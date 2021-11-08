Екатеринбург, , 05:56 — REGNUM В Екатеринбурге охранник одного из торговых центров избил посетительницу. Поводом стали его якобы сомнения в подлинности справки о COVID-19, позволявшей женщине посещать чистые ковидные зоны Свердловской области, пишут СМИ.

В магазине

Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

По данным Е1.ru, конфликт произошёл ещё 5 ноября. Охранник заявил, что женщина его ударила. На место выезжали полицейские. Проводится проверка.

Подобный конфликт в Екатеринбурге не единственный за последние дни. Ранее кассир одного из магазинов оскандалилась применением силы к покупательнице, у которой не было QR-кода.