Екатеринбург, 8 ноября 2021, 05:56 — REGNUM В Екатеринбурге охранник одного из торговых центров избил посетительницу. Поводом стали его якобы сомнения в подлинности справки о COVID-19, позволявшей женщине посещать чистые ковидные зоны Свердловской области, пишут СМИ.
По данным Е1.ru, конфликт произошёл ещё 5 ноября. Охранник заявил, что женщина его ударила. На место выезжали полицейские. Проводится проверка.
Подобный конфликт в Екатеринбурге не единственный за последние дни. Ранее кассир одного из магазинов оскандалилась применением силы к покупательнице, у которой не было QR-кода.