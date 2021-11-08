Якутск, 8 ноября 2021, 05:52 — REGNUM В Якутии без указания причин отменили конкурс на госзакупках, целью которого было приобрести элитный автомобиль для нужд АО «Якутдорстрой». Речь идёт о семиместном микроавтобусе Toyota Alphard Executive Lounge, за который из бюджета готовы были заплатить более 11,2 млн рублей, сообщило ИА SakhaNews.

Рендер новой версии минивэна 1203
Рендер новой версии минивэна 1203
CarsWeek.ru

Читайте также: Чиновникам Якутии не дали купить дорогие иномарки: вмешалась прокуратура

5 ноября конкурс на приобретение роскошного авто объявил генеральный директор «Якутдорстрой» Амирхан Яндиев. Элитный минивэн должен был быть оснащён выдвижными столиками и индивидуальными лампами, премиальной аудиосистемой JBL с 17 динамиками, потолочным LCD монитором для задних пассажиров, двумя люками, интеллектуальной системой доступа, потолочной подсветкой с возможностью выбора цвета, цифровым зеркалом заднего вида и так далее.

Компания «Якутдорстрой» подчиняется администрации столицы Якутска и занимается содержанием улиц города, строительством и ремонтом дорог, озеленением. Покупаемый ею микроавтобус стал бы самым дорогим автомобилем, приобретённым муниципальными предприятиями Якутии за последние три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году администрации Вилюйского района Якутии, объявившей аукцион с целью приобретения двух автомобилей за 5,3 млн рублей, запретили совершать такую покупку. Действия руководства муниципалитета прокуратура расценила как не соответствующие принципу эффективности распределения бюджетных средств.