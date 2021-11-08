Якутск, 8 ноября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Якутии без указания причин отменили конкурс на госзакупках, целью которого было приобрести элитный автомобиль для нужд АО «Якутдорстрой». Речь идёт о семиместном микроавтобусе Toyota Alphard Executive Lounge, за который из бюджета готовы были заплатить более 11,2 млн рублей, сообщило ИА SakhaNews.

CarsWeek.ru Рендер новой версии минивэна 1203

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5 ноября конкурс на приобретение роскошного авто объявил генеральный директор «Якутдорстрой» Амирхан Яндиев. Элитный минивэн должен был быть оснащён выдвижными столиками и индивидуальными лампами, премиальной аудиосистемой JBL с 17 динамиками, потолочным LCD монитором для задних пассажиров, двумя люками, интеллектуальной системой доступа, потолочной подсветкой с возможностью выбора цвета, цифровым зеркалом заднего вида и так далее.

Компания «Якутдорстрой» подчиняется администрации столицы Якутска и занимается содержанием улиц города, строительством и ремонтом дорог, озеленением. Покупаемый ею микроавтобус стал бы самым дорогим автомобилем, приобретённым муниципальными предприятиями Якутии за последние три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году администрации Вилюйского района Якутии, объявившей аукцион с целью приобретения двух автомобилей за 5,3 млн рублей, запретили совершать такую покупку. Действия руководства муниципалитета прокуратура расценила как не соответствующие принципу эффективности распределения бюджетных средств.