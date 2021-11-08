Шанхай, Китай, 8 ноября 2021, 05:48 — REGNUM Выставочная площадь более 150 000 квадратных метров была забронирована для проведения 5-го Китайского международного импортного Экспо (CIIE), запланированного на следующий год, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.
В общей сложности 50 предприятий и учреждений зарегистрировались в 5-е Экспо 6 ноября во время продолжающей 4-й Экспо в Шанхае.
По словам организаторов, подготовка к 5-й CIIE идет полным ходом при активной регистрации регистрациями со стороны партнеров со всего мира.