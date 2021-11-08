Шанхай, Китай, 8 ноября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Выставочная площадь более 150 000 квадратных метров была забронирована для проведения 5-го Китайского международного импортного Экспо (CIIE), запланированного на следующий год, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Lcbackerblog.blogspot.com Шанхай

В общей сложности 50 предприятий и учреждений зарегистрировались в 5-е Экспо 6 ноября во время продолжающей 4-й Экспо в Шанхае.

«Мы уже начали планировать 5-ю выставку CIIE и надеемся снова преподнести сюрприз в следующем году», — сказала руководитель отдела маркетинга компании Swarovski Crystal Business в Китае Ария Ян.

«Как активный участник и твердый сторонник CIIE, мы надеемся приветствовать больше возможностей для демонстрации, диалога и сотрудничества на этой платформе обмена и интеграции», — сказал старший вице-президент по глобальным вопросам и председатель правления Johnson & Johnson в Китае Уилл Сонг.

По словам организаторов, подготовка к 5-й CIIE идет полным ходом при активной регистрации регистрациями со стороны партнеров со всего мира.