Пекин, 8 ноября 2021, 05:43 — REGNUM Всекитайская ассоциация журналистов 7 ноября объявила победителей 31-й премии Китая в области журналистики, сообщает агентство Синьхуа.
В общей сложности 346 новостных статей, опубликованных средствами массовой информации по всей стране, получили в этом году премию China Journalism Award.
Работы, отмеченные наградами, охватывали такие темы, как борьба Китая с пандемией COVID-19, борьба с нищетой и достижения в построении умеренно процветающего общества во всех отношениях.