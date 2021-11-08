Пекин, 8 ноября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Всекитайская ассоциация журналистов 7 ноября объявила победителей 31-й премии Китая в области журналистики, сообщает агентство Синьхуа.

Удостоверение журналиста

В общей сложности 346 новостных статей, опубликованных средствами массовой информации по всей стране, получили в этом году премию China Journalism Award.

Работы, отмеченные наградами, охватывали такие темы, как борьба Китая с пандемией COVID-19, борьба с нищетой и достижения в построении умеренно процветающего общества во всех отношениях.