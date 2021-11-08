Луганск, 8 ноября 2021, 05:42 — REGNUM Патрульный автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказался под огнём украинских боевиков в районе села Болотенное к северо-востоку от Луганска. Об этом 7 ноября сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
По его словам, огонь неприцельный выстрел из гранатомета произведён с целью запугивания представителей ОБСЕ.
«С целью запугивания представителей ОБСЕ и недопущения дальнейшего мониторинга командир 1-го батальона 79-й бригады ВСУ Грабаль принял решение произвести неприцельный выстрел по месту нахождения наблюдателей из СПГ», — сказал он.
Боеприпас разорвался в 30 метрах от автомобиля, после чего наблюдатели спешно покинули зону контроля.
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