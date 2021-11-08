Луганск, 8 ноября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Патрульный автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказался под огнём украинских боевиков в районе села Болотенное к северо-востоку от Луганска. Об этом 7 ноября сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По его словам, огонь неприцельный выстрел из гранатомета произведён с целью запугивания представителей ОБСЕ.

«С целью запугивания представителей ОБСЕ и недопущения дальнейшего мониторинга командир 1-го батальона 79-й бригады ВСУ Грабаль принял решение произвести неприцельный выстрел по месту нахождения наблюдателей из СПГ», — сказал он.

Боеприпас разорвался в 30 метрах от автомобиля, после чего наблюдатели спешно покинули зону контроля.

Читайте также: Глава ЛНР заявил об усилении украинских обстрелов. «ОБСЕ, вы где?»