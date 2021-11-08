Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Информация о якобы заложенных взрывных устройствах на территории трёх университетов в США оказалась ложной. Об этом 8 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Twitter

Сообщения об угрозе взрыва в Колумбийском, Корнуоллском университете в штате Нью-Йорк и в Брауновском университете в штате Род-Айленд были опубликованы в Twitter. В настоящее время аккаунт с ложной информацией заблокирован администрацией соцсети.

Руководство всех трёх университетов выпустило срочный приказ об эвакуации студентов и сотрудников. Территории были обследованы сотрудниками полиции, информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Полиция проводит расследование инцидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации, объявленной руководством трёх университетов в США в связи с поступившими угрозами взрыва.

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