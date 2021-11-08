Пекин, , 05:40 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты юань укрепился на 21 пункт до 6,3959 юаней к доллару США 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой, на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% от центрального паритетного курса каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

Отметим, что по данным на 5 августа один доллар США стоил 6,4691 юаня. Таким образом за этот период юань успел существенно укрепиться.

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