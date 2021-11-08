Красноярск, , 05:38 — REGNUM С 8 ноября все школы Красноярского края выходят с плановых каникул на учёбу в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

Школьная парта Dover.af.mil

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Решений о переводе учреждений образования на дистант в регионе не принималось. По данным минобра, информация из родительских чатов о дистанционном обучении старшеклассников в ряде городов региона из-за нестабильной эпидобстановки является фейковой.

«Все школьники Красноярского края с 1 по 11 класс 8 ноября продолжат учиться в традиционном очном формате», — говорится в сообщении министерства. Исключение — классы, находящиеся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Абакана (Хакасия) продолжаются каникулы.

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