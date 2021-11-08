Цзинань, Китай, , 05:35 — REGNUM Столица восточно-китайской провинции Шаньдун город Цзинань постановил 7 ноября всем начальным и средним школам, а также детским садам приостановить занятия в понедельник из-за метели, сообщает агентство Синьхуа.

Метель Bookmix.ru

Одному родителю из каждой семьи будет разрешено будет не ходить на работу и сидеть с детьми дома, в то время как будут организованы онлайн-занятия, согласно срочному циркуляру, выпущенному городскими властями. Рабочее время также будет сокращено, при этом будет поощряться гибкое рабочее и нерабочее время, говорится в циркуляре.

Сильный снегопад начал обрушиваться на город с утра 7 ноября, когда городская метеорологическая станция выдала оранжевые предупреждения о метелях и холодной волне. По состоянию на 14:00 по местному времени количество выпавшего снега в самом городе достигло 17 см, и снег продолжал падать.

В 14:00 город повысил уровень предупреждения об обледенении на дорогах с оранжевого до красного, самого высокого уровня. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.