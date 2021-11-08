Пекин, , 05:29 — REGNUM Очередная часть бондианы «Нет времени умирать» продолжала лидировать в прокате на материковой части Китая 6 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает 7 ноября агентство Синьхуа.

Агент 007 Anssi Koskinen

25-я часть франшизы о британском супершпионе Джеймсе Бонде, а также пятая и заключительная с Дэниелом Крейгом в роли Бонда, завершила свой девятый день показа с более чем 32,3 млн юаней (около $5 млн) сборов. Военный эпос «Битва у Чосинского водохранилища» расположился на втором месте в дневном чарте с выручкой в 25,2 млн юаней.

Третье место удерживает китайская романтическая драма «Любопытная история господина Го», которая на второй день показа собрала около 10,6 млн юаней.