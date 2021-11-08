Пекин, , 05:25 — REGNUM Китайский регулятор ценных бумаг одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) трех компаний в совете по инновациям в области науки и техники, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

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Компании Goodwill E-Health Info Co., Ltd., Shanghai Model Organisms Center Inc. и Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. будут перечислены в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известном как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.