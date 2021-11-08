Пекин, , 05:23 — REGNUM Рынок управления банковским капиталом Китая продолжил расширяться к концу сентября, показали отраслевые данные, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Народный банк Китая David290

Банковская система страны имела в общей сложности 27,95 трлн юаней (около $4,37 трлн) выдаваемых продуктов по управлению активами на конец сентября, что на 9,27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Центра регистрации и депозитарного управления банковскими активами Китая.

В третьем квартале банковская система Китая насчитывала 9,88 млн новых инвесторов в продукты управления активами. За этот период было выпущено около 11 700 новых продуктов по управлению активами, что составило 31,87 трлн юаней.

Согласно данным, с января по сентябрь инвесторы заработали в общей сложности 640 млрд юаней с помощью банковских продуктов по управлению активами.