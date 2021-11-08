Тайбэй, 8 ноября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Тайваня (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 2,58% в годовом исчислении в октябре, согласно данным, опубликованным статистическим агентством острова, передает 6 ноября агентство Синьхуа.

Keepscases Тайвань

Этот показатель был ниже рекордного уровня в 2,63% в сентябре с февраля 2013 года, но выше уровня предупреждения об инфляции в 2% за пятый месяц этого года, сообщило агентство. Агентство в основном объясняло рост цен повышением цен на топливо, фрукты, авиабилеты, овощи, мясо и товары для дома.

Среди семи групп потребительских товаров расходы на транспорт и связь выросли больше всего на 7,21% в годовом исчислении.