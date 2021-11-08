Пекин, 8 ноября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Сектор логистики электронной коммерции Китая отчитался об умеренном росте в октябре, согласно отраслевому опросу, совместно проведенному Китайской Федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Опрос показал, что индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, вырос до 111,5 пункта в октябре, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Общий спрос на логистику электронной коммерции вырос за этот период, при этом субиндекс, отслеживающий общий объем бизнеса, составил 127,3 пункта, что на 0,6 пункта больше, чем в предыдущем месяце.

Спрос на электронную торговлю в сельских районах сохранил темпы роста, при этом субиндекс, отслеживающий логистику электронной торговли в этих регионах, составил 129,4 пункта, что на 0,7 пункта больше, чем в марте. Опрос предсказал, что спрос на логистику электронной коммерции продолжит расти в ноябре под влиянием «Дня холостяка» 11 ноября.