Пекин, , 05:14 — REGNUM По данным Народного банка Китая, число китайских микрокредитных компаний на конец сентября составило 6566 единиц по сравнению с 6686, зарегистрированными в конце июня, сообщает агентство Синьхуа.

Харбин, Китай

Их непогашенные кредиты достигли 935,3 млрд юаней ($146,14 млрд), включая 48,8 млрд юаней новых кредитов, выданных pf первые три квартала года. Микрокредиты в основном ориентированы на небольшие компании и группы населения с низкими доходами, нуждающиеся в капитале. В последние годы Китай ужесточил правила для этого сектора, чтобы обуздать финансовые риски.

Данные центрального банка показывают, что в провинции Цзянсу на востоке Китая к концу сентября насчитывалась 571 микрокредитная компания, что является самым высоким показателем в любом регионе провинциального уровня.