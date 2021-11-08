Пекин, , 05:11 — REGNUM Сектор складского хранения Китая отчитался о расширении в октябре, показали отраслевые данные, передает 6 ноября агентство Синьхуа.

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Индекс, отслеживающий развитие сектора, вырос на 3,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 54,2% в октябре, согласно опросу, совместно опубликованному Китайской Федерацией логистики и закупок и компанией CMST Development Co., Ltd.

Индекс оставался выше линии между расширением и сокращением в течение трех месяцев подряд. Значение выше 50 процентов указывает на расширение, в то время как значение ниже 50 процентов отражает сокращение. Октябрьское значение показало, что понижательное давление ослабло, и промышленность начала восстанавливаться.

Субиндекс прибыли предприятий вырос на 3,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 52,1%. Субиндекс новых заказов вырос на 1,8 процентных пункта до 54,3%, установив шестимесячный максимум.