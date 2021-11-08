Москва, , 05:06 — REGNUM Самые частые симптомы COVID-19 стали больше напоминать ОРВИ и грипп, сообщила 8 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

Симптомы коронавируса

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По её словам, пациенты с COVID-19 сейчас чаще жалуются на боли в горле и насморк.

«А вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30−50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта», — цитирует РИА Новости эксперта.

Пшеничная добавила, что вирус может оставаться в кишечнике даже после выздоровления, а у некоторых пациентов его можно обнаружить даже спустя несколько месяцев после болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что диагностировать коронавирусную инфекцию невозможно без лабораторных исследований из-за отсутствия специфических симптомов, присущих только этой инфекции.

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