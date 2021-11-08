Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности Джозефа Байдена на посту президента США понизился до 37,8%, что является рекордно низким показателем. Опрос опубликовала 8 ноября газета USA Today.

Джо Байден

Опрос проводился специалистами Саффолкского университета совместно с журналистами издания с 3 по 5 ноября. Участие в нём приняли тысяча зарегистрированных избирателей.

Результаты исследования показали, что действия Байдена на посту главы государства оценивают отрицательно 59% опрошенных, еще 3,2% участника опроса не смогли определиться с ответом на данный вопрос. Против участия Байдена в следующих президентских выборах выступили 64% респондентов, в их числе 28% сторонников демократов.

В то же время против участия экс-президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на пост главы государства в следующих выборах высказались 58,4% респондентов. Если бы выборы проводились прямо сейчас, за Байдена выразили готовность проголосовать 40% респондентов, за Трампа проголосовали бы 44% опрошенных, а ещё 11%участников опроса предпочли бы любого другого кандидата в президенты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным опроса, уровень одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена упал с августа на 7%, а с апреля — на 11%.

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