Киев, , 04:54 — REGNUM Масштабное наступление Украины в Донбассе не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры, заявил 7 ноября депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — за жизнь») в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Украинская бронетехника в Донбассе VYACHESLAV ABROSKIN

По его словам, агрессия из Киева может привести к ответному уничтожающему удару.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — сказал депутат.

Волошин добавил, что такими же встречными действиями Москва может отреагировать на решение киевских властей «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом». В этом случае, по его мнению, может возникнуть «реальная угроза ядерной войны».

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