Якутск, , 04:53 — REGNUM Якутский городской суд 8 ноября рассмотрит дело об административном правонарушении, по которому привлекаемым лицом указана Елена Борисова, до 20 октября возглавлявшая министерство здравоохранения республики. Административное дело в отношении неё возбуждено по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановить коррупцию Maxpixel.freegreatpicture.com

Читайте также: Глава Якутии уволил министра здравоохранения республики

Слушание по делу экс-министра размещено в списке производств по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях. Материалы по нему были переданы судье 7 октября, сегодня состоится первое заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Борисова руководила министерством здравоохранения Якутии почти два года. 20 октября глава региона подписал указ об её освобождении от должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющей обязанности министра здравоохранения назначена главврач республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева.