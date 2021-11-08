Москва, 22 июня, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ инновационно-образовательный комплекс приглашает всех желающих на бесплатный онлайн-кур по поиску работы, сообщается на портале градоначальника.

Курс «Шесть навыков эффективного соискателя» состоит из пяти практических вебинаров и онлайн-сессии с вопросами и ответами. Занятия начнутся 24 июня.

Посетителям сайта расскажут про этапы поиска работы, научат создавать эффективное резюме, познакомят с возможностями порталов для поиска работы. Обучение бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запускает новый онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях».

Читайте подробнее: «Техноград» на ВДНХ открывает онлайн-курсы по маркетингу в соцсетях