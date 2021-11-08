Глазго, Великобритания, 8 ноября 2021, 04:42 — REGNUM Британская столица приветствует китайские инвестиции, в том числе в инфраструктуру города, заявил мэр Лондона Садик Хан, передает 5 ноября агентство Синьхуа.
Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых британских политиков по поводу китайских инвестиций, Кан сказал, что китайские инвестиции способствуют росту города.
Мэр Лондона сделал это заявление после встречи C40, сети мэров почти 100 ведущих городов мира, сотрудничающих в целях принятия срочных мер, необходимых для противостояния климатическому кризису, в Глазго. Встреча состоялась в связи с тем, что в крупнейшем шотландском городе проходила 26-я сессия Конференции Сторон (КС26) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
По меньшей мере 500 электрических автобусов курсируют в британской столице в рамках партнерства между китайским производителем автомобилей на экологически чистой энергии BYD и крупнейшим британским производителем автобусов Alexander Dennis Limited (ADL).