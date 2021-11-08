Глазго, Великобритания, 8 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Британская столица приветствует китайские инвестиции, в том числе в инфраструктуру города, заявил мэр Лондона Садик Хан, передает 5 ноября агентство Синьхуа.

Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn Садик Хан

Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых британских политиков по поводу китайских инвестиций, Кан сказал, что китайские инвестиции способствуют росту города.

«Лондон вложил огромные средства в расширение своей транспортной системы, а китайские компании помогли нам с электрическими автобусами, электрическими такси. Это рабочее партнерство», — сказал он журналистам в шотландском Глазго.

Мэр Лондона сделал это заявление после встречи C40, сети мэров почти 100 ведущих городов мира, сотрудничающих в целях принятия срочных мер, необходимых для противостояния климатическому кризису, в Глазго. Встреча состоялась в связи с тем, что в крупнейшем шотландском городе проходила 26-я сессия Конференции cторон (КС26) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

«Вы должны инвестировать в инфраструктуру. Если вы не будете инвестировать в инфраструктуру, город окажется в плохом положении. Города не могут расти. Наш город растет. Вы должны планировать рост», — сказал Кан.

По меньшей мере 500 электрических автобусов курсируют в британской столице в рамках партнерства между китайским производителем автомобилей на экологически чистой энергии BYD и крупнейшим британским производителем автобусов Alexander Dennis Limited (ADL).