Гонконг, Китай, 8 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) объявило о двух новых инициативах по дальнейшему укреплению возможностей финансовых технологий Гонконга, опираясь на импульс региональной стратегии «Финтех 2025», запущенной в июне, сообщает агентство Синьхуа.

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Что касается токенизации зеленых облигаций, HKMA и Гонконгский центр инноваций Банка международных расчетов (BISIH) завершили проект Genesis, который, среди прочего, проверил концепцию выпуска токенизированных зеленых облигаций для розничных инвесторов в Гонконге.

В качестве следующего этапа поощрения внедрения Regtech, или регуляторной технологии, HKMA объявила о запуске серии AMLab, которая состоится 5 ноября в сотрудничестве с Cyberport, с целью укрепления возможностей банков по защите клиентов от мошенничества и потерь от финансовых преступлений. Пять банков будут работать с экспертами по данным, впервые использующими синтетические данные, для изучения использования цифровых следов и проведения более всестороннего сетевого анализа.

«Менее чем за пять месяцев после объявления нашей стратегии «Финтех 2025» HKMA добилась значительного прогресса по всем направлениям стратегии и достигла ряда важных вех. Мы будем продолжать удвоять наши усилия по использованию возможностей, предоставляемых финтехом, и стремиться создать экосистему, в которой люди на всех уровнях смогут ощутить ценность и преимущества финтеха в своей повседневной жизни», — сказал исполнительный директор HKMA Эдди Юэ.

HKMA добилась значительного прогресса в реализации инициатив в рамках своей стратегии «Финтех 2025», охватывающей такие области, как данные, трансграничное сотрудничество в области финтеха, развитие талантов, цифровая валюта Центрального банка и финансовая поддержка, говорится в онлайн-заявлении, опубликованном 3 ноября.