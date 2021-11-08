Владивосток, , 04:33 — REGNUM По данным на 8 ноября количество новых случаев коронавирусной инфекции в Приморском крае снова достигло максимума. За сутки заразились 356 человек (неделей ранее — 286), сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из телеграм-канала правительства региона.

Коронавирус Cdc.gov

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За выходные дни от COVID-19 в регионе погибли 16 человек, в том числе четыре — за прошедшие сутки. Общее количество заражений достигло 78 805, вирус унёс жизни 1 292 жителей края. Прививки от коронавируса в регионе поставил 576 261 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край бьёт рекорды по темпам вакцинации от COVID-19. За сутки 2 ноября в регионе прививки поставили более 13,5 тыс. человек